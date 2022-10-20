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Мобілізація, анексія та воєнний стан свідчать про відчай Путіна, - Блінкен

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Мобілізація, анексія та воєнний стан свідчать про відчай Путіна, - Блінкен
Останні рішення російського президента, які привели до провалу масової мобілізації в Росії, а також оголошення ним "воєнного стану" на територіях, контроль над якими він стрімко втрачає, свідчать про те, що Путін впав у відчай.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це ще одна ознака, яка вказує на відчай Путіна", - прокоментував ситуацію глава Держдепу.

Блінкен пояснив, що лише за останні кілька тижнів Путін намагався мобілізувати більше сил, вдався до так званої "анексії" українських територій. "Зараз він каже, що вводить воєнний стан в місцях, де, як він стверджує, існують люди, які хочуть бути частиною Росії. Це свідчить про його відчай", - зауважив держсекретар США.

Він підкреслив, що Путін вдається до ударів по цивільному населенню України, невибіркового бомбардування електростанцій, шкіл та лікарень. У цьому зв’язку Блінкен назвав рішення Путіна нераціональними.

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Держсекретар США також відповів на запитання про погрози з російського боку щодо застосування ядерної зброї.

"Ми дуже чітко говорили президенту Путіну прямо, а також приватно про важкі наслідки, які виникнуть після застосування будь-якого виду ядерної зброї", - зауважив глава американської дипломатії. Водночас Блінкен зазначив, що наразі не бачить причин для США змінювати власну ядерну позицію.

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Топ коментарі

  • Andrew Kotozhekov 6bf6b0a3
    Та ніякого розпачу там нема! Що вони себе казками тішать? Він буде слати та слати м'ясо. А м'ясо йтиме і йтиме. Тому треба їх знищувати.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    все рассуждают и анализируют его поведение и реакции как у нормального человека...
    он не нормален... он маньяк, садист, трус, нарцисс и чмо... у которого нет сожаления, отчаяния и раскаяния... мания величия и мания преследования плюс параллельная реальность с победобесием и совковыми комплексами
  • victor krivoruchko
    Це відчай не простої нормальної людини. Це відчай царя лаптеногих - до кінця підемо всі разом і назад вже шляху немає. Я прийняв рішення а ви виконуйте.
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