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Велика Британія готує пакет допомоги Україні – там будуть ракети для ППО та 25 тисяч комплектів зимової форми, - Воллес

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Велика Британія готує пакет допомоги Україні – там будуть ракети для ППО та 25 тисяч комплектів зимової форми, - Воллес
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час виступу в Палаті громад у четвер анонсував підготовку пакету військової допомоги для українських військових на зимовий період.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Підтримка України залишається головним пріоритетом міністерства оборони. Ми допомагаємо Україні поповнювати запаси для продовження боротьби. Оскільки наближається зима, ми розробляємо пакет для підтримки України в цю пору року, до якого зокрема увійдуть 25 тисяч комплектів зимової форми. Так вони (українці) будуть більш ефективними на полі бою, ніж погано підготовлені, погано готові й погано озброєні російські колеги", – сказав Воллес.

Під час доповіді глава британського Міноборони додав, що Лондон продовжить надавати Україні ракети для систем протиповітряної оборони "у світлі триваючих і невибіркових атак на цивільну інфраструктуру".

"Ми пишаємося, що є другим найбільшим донором військової допомоги Україні. Минулого тижня я оголосив, що Британія передасть Україні додаткові ракети для систем ППО для захисту від російських ударів. Ми продовжуємо постачати обладнання високого рівня для радіоелектронної боротьби, яке надає додатковий рівень захисту проти далекобійних дронів і ракет", – сказав він.

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Топ коментарі

  • Лилия Стацкая
    Учора дитина написала ,що вже одягли тепло, але второго комплекта не дали,як промокнуть так і обсохнуть...отаке.
    Про те на ринку повно контейнерів з військовою формою, звідки ,хочу спитати ?!!
  • Лилия Стацкая
    Попит? ...який там попит, коли цівільні покупають та носять форму ЗСУ треба припинити,я вже не кажу що у військовий час ,на ринку можно одягути в українську форму два отряди кацяпських ДРГ,це ,таке правильно?я думаю за це треба карати. І щоб військові самі собі покупали форму ,коли йде гуманітарка з Фінляндіі,Англіі,Польші ,це правильно? Але це ще не все, у соцмережах було відео ,де жінки оглядаючи форму знайшли написи- безкоштовна допомога.
  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Зато депутати, голова ВР, працівники ОПи понавдягали на себе добротну військову форму, хочеться запитати - нафіга, на фронт зібрались воювати? в той же час тим, що сидять в окопах, не вистачає, родичі повинні або самі купляти, або волонтерів просити.
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