Джонсон має намір боротися за пост прем’єра Великої Британії, - The Times

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висуватиме свою кандидатуру на виборах очільника Консервативної партії та британського уряду.

Про це повідомляє The Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що Борис Джонсон, який залишив посаду прем’єр-міністра лише шість тижнів тому, поки що лише "зондує ґрунт" щодо можливості балотування на посаду глави уряду, але вірить, що зможе повернути собі лідерство у Консервативній партії. Кілька членів парламенту від цієї партії вже припустили, що саме Джонсон має замінити Трасс на чолі британського уряду.

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The Times також зазначає, що Джонсон вважає своє можливе балотування на посаду прем’єр-міністра "питанням національних інтересів".

Як повідомлялося, сьогодні очільниця британського уряду Ліз Трасс подала у відставку з посади прем’єр-міністра, яку вона обійняла 6 вересня. Трасс виконуватиме свої обов’язки до обрання нового глави уряду