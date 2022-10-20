Джонсон має намір боротися за пост прем’єра Великої Британії, - The Times
Про це повідомляє The Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Зазначається, що Борис Джонсон, який залишив посаду прем’єр-міністра лише шість тижнів тому, поки що лише "зондує ґрунт" щодо можливості балотування на посаду глави уряду, але вірить, що зможе повернути собі лідерство у Консервативній партії. Кілька членів парламенту від цієї партії вже припустили, що саме Джонсон має замінити Трасс на чолі британського уряду.
The Times також зазначає, що Джонсон вважає своє можливе балотування на посаду прем’єр-міністра "питанням національних інтересів".
Як повідомлялося, сьогодні очільниця британського уряду Ліз Трасс подала у відставку з посади прем’єр-міністра, яку вона обійняла 6 вересня. Трасс виконуватиме свої обов’язки до обрання нового глави уряду