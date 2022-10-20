У Міноборони попередили, що можливі затримки грошових виплат військовим: "Якщо вони і будуть, то будуть мінімальні, це лічені дні"

Можливі затримки грошових виплат військовим будуть мінімальними.

Про це під час брифінгу сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Минулого разу я попереджала про можливі затримки з виплатами, але якщо вони і будуть, то будуть мінімальні, це лічені дні. Ми робимо усе, щоб наші військові не відчули ці зміни. Військові отримають грошові виплати в повному обсязі", - сказала Маляр.

Вона нагадала, що Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету, від яких залежить фінансування грошового забезпечення військовослужбовців.

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Маляр додала, що з початком повномасштабного вторгнення Міноборони щомісяця на грошове забезпечення сплачує той обсяг коштів, який раніше закладався на рік.

Після підписання Президентом України закону про внесення змін до держбюджету, уряд та Міноборони дуже швидко опрацюють усі питання.