Українці заснували майже 10 тисяч підприємств у Польщі з 24 лютого, - Польський економічний інститут

Українці активно відкривають бізнес у Польщі – з початку війни заснували майже 10 тисяч підприємств.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Business Insider.

"Кількість нових компаній, заснованих вихідцями з України, зростає, і це різке зростання. У січні їх було 188, а у вересні аж 2273. Дані за вересень є вирішальними, оскільки вони показують, що тенденція зберігається. Можна припустити, що якщо хтось залишився в Польщі до вересня, то віддав своїх дітей до школи сюди, то це важливе рішення щодо домівки", – пояснює керівник групи економічного прогнозування Польського економічного інституту Катажина Дембковська.

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За даними Польського економічного інституту, українці у вересні зареєстрували 8,5% підприємств у Польщі, а їхня частка за рік сягнула 5%. Майже кожна десята компанія, заснована за попередній місяць, була заснована громадянами України.

Із 1 березня відкрилося 9829 українських компаній, із початку року – 10207. 41% цих підприємств були засновані українськими жінками.

Експерти роблять висновки, що все більше українців планують жити у Польщі тривалий час. Українці ідеально вписуються у сектори, де бракує працівників: будівництво, IT, логістика.

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