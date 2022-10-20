Українці заснували майже 10 тисяч підприємств у Польщі з 24 лютого, - Польський економічний інститут
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Business Insider.
"Кількість нових компаній, заснованих вихідцями з України, зростає, і це різке зростання. У січні їх було 188, а у вересні аж 2273. Дані за вересень є вирішальними, оскільки вони показують, що тенденція зберігається. Можна припустити, що якщо хтось залишився в Польщі до вересня, то віддав своїх дітей до школи сюди, то це важливе рішення щодо домівки", – пояснює керівник групи економічного прогнозування Польського економічного інституту Катажина Дембковська.
За даними Польського економічного інституту, українці у вересні зареєстрували 8,5% підприємств у Польщі, а їхня частка за рік сягнула 5%. Майже кожна десята компанія, заснована за попередній місяць, була заснована громадянами України.
Із 1 березня відкрилося 9829 українських компаній, із початку року – 10207. 41% цих підприємств були засновані українськими жінками.
Експерти роблять висновки, що все більше українців планують жити у Польщі тривалий час. Українці ідеально вписуються у сектори, де бракує працівників: будівництво, IT, логістика.