Нацгвардія створила 250 вогневих та майже 130 мобільних вогневих груп для протидії ударним дронам
Про це на брифінгу повідомив тимчасово виконуючий обов’язки директора Департаменту планування застосування Головного управління НГУ полковник Микола Уршалович, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ .
За його словами, "в рамках протидії ударним дронам створено більше 250 вогневих та близько 130 мобільних вогневих груп. Вже маємо результати в Південнобузькому операційному районі", – зазначив Уршалович.
Також він додав, що під час масованих ворожих ракетних ударів, що розпочалися 10 жовтня, військовослужбовці Нацгвардії брали участь у ліквідації їх наслідків на об’єктах, охорона яких покладена на Національну гвардію, а також забезпечили евакуацію та надання домедичної допомоги цивільному персоналу цих об'єктів.
Уршалович підкреслив, що силами і засобами Національної гвардії забезпечено надійну охорону та оборону 302 важливих державних об’єктів, 41 об’єкта органів державної влади та 94 об’єктів критичної інфраструктури.