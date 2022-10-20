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Нацгвардія створила 250 вогневих та майже 130 мобільних вогневих груп для протидії ударним дронам

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Нацгвардія створила 250 вогневих та майже 130 мобільних вогневих груп для протидії ударним дронам
У Національній гвардії створили 130 мобільних вогневих груп для протидії ударним дронам.

Про це на брифінгу повідомив тимчасово виконуючий обов’язки директора Департаменту планування застосування Головного управління НГУ полковник Микола Уршалович, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ .

За його словами, "в рамках протидії ударним дронам створено більше 250 вогневих та близько 130 мобільних вогневих груп. Вже маємо результати в Південнобузькому операційному районі", – зазначив Уршалович.

Також він додав, що під час масованих ворожих ракетних ударів, що розпочалися 10 жовтня, військовослужбовці Нацгвардії брали участь у ліквідації їх наслідків на об’єктах, охорона яких покладена на Національну гвардію, а також забезпечили евакуацію та надання домедичної допомоги цивільному персоналу цих об'єктів.

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Уршалович підкреслив, що силами і засобами Національної гвардії забезпечено надійну охорону та оборону 302 важливих державних об’єктів, 41 об’єкта органів державної влади та 94 об’єктів критичної інфраструктури.

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Українським нацгвардійцям-респект...
  • Владимир Николенко 123e1460
    Достатньо пікапа з кулеметом 12.7 та 2-3 людини для екіпажу.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    давайте-давайте...
    бо вже не так багато зосталось того, що нам потрібно вберегти, щоби пройти зиму не в пітьмі і холоді...
    віримо в вас...
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