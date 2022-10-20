Швейцарія допоможе Україні придбати специфічні хімреактиви для ідентифікації загиблих
Якінформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мінреінтеграції.
Зазначається, що договір був підписаний в присутності Президента Швейцарії Ігнаціо Кассіса та Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.
"Домовленості дадуть можливість долучитися до програм обміну досвідом із міжнародними експертами, які працюють у чутливій сфері пошуку зниклих безвісти", - ідеться у повідомленні.
Крім того, швейцарська сторона допоможе із закупівлею специфічних хімічних реактивів, які необхідні для ідентифікації загиблих.
Також міжнародні партнери допоможуть із оснащенням регіональних представництв Офісу уповноваженого.
"Міжнародна підтримка нам зараз вкрай необхідна. Завдяки їй ми прискоримо процес розшуку людей. Дякую швейцарській стороні за участь, за допомогу в нашій роботі", – наголосив Котенко.