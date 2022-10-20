Обговорили допомогу в розмінуванні, реконструкцію енергетичної інфраструктури, - Шмигаль провів зустріч із президентом Швейцарії Кассісом
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із президентом Швейцарії Ігнасіо Кассісом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Шмигаль написав у твіттері.
Він зазначив: "Україна та Швейцарія огоджуються співпрацювати в пошуку зниклих безвісти. Під час зустрічі з Ігнасіо Кассісом
у Києві я подякував Швейцарії за рішучу підтримку України . Обговорили допомогу в розмінуванні, реконструкцію енергетичної інфраструктури та відновлення України. Швейцарія продовжуватиме підтримуватиУкраїну".