Велика Британія запровадила санкції проти Ірану через постачання Росії дронів

Уряд Великої Британії оголосив про запровадження санкцій проти Ірану через постачання ним Росії ударних безпілотників, які використовуються РФ у війні проти України.

Про це повідомляє Sky News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Серед трьох осіб, щодо яких застосовано санкції, є військовий офіцер Сейєд Ходжатолла Курейші, якого вважають ключовим учасником переговорів з Росією щодо угоди про безпілотники.

Під санкції також потрапили голова Генерального штабу збройних сил Ірану генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багері та голова Корпусу вартових іранської революції бригадний генерал Саїд Агаджані.

Всі троє отримали заборону на в'їзд, їхні активи будуть заморожені.

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Під санкції також потрапила компанія Shahed Aviation Industries – іранський виробник безпілотників Shahed, які Росія використовє для атак на українські міста й об’єкти критичної інфраструктури. Активи Shahed Aviation Industries також заморозять.

"Підтримка Іраном жорстокої та незаконної війни путіна проти України викликає жах. Сьогодні ми накладаємо санкції на тих, хто постачав безпілотники, які використовує Росія для націлювання на українських цивільних осіб. Це явний доказ дестабілізуючої ролі Ірану в глобальній безпеці", - заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.