Окупанти відкрили новий морг у Маріуполі, - Андрющенко

Новозбудований морг має площу 7000 кв.м.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Telegram радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначив, що морг має площу сім тисяч квадратних метрів. Радник міського голови має "дві версії" - навіщо в окупованому місті новий морг.

"В мене немає відповіді нащо. Окрім — готуються до нашого наступу. Бо інша, більш логічна - дуже страшна. Рівень смертності в Маріуполі зберігається надвеликим. В середньому від "природних причин" на 130 тис. населення щотижня гине щонайменше 140-150 людей", - розповів Андрющенко.

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Він порівняв смертність зі періодом епідемії коронавірусу: "Кількість в п'ять-шість разів більше, аніж під час спалаху COVID-19 до цієї фази війни".

На його думку, навіть за такої великої кількості померлих в місті "це морг на всю Донецьку область".