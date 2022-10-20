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Окупанти відкрили новий морг у Маріуполі, - Андрющенко

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Окупанти відкрили новий морг у Маріуполі, - Андрющенко
Новозбудований морг має площу 7000 кв.м.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Telegram радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначив, що морг має площу сім тисяч квадратних метрів. Радник міського голови має "дві версії" - навіщо в окупованому місті новий морг.

"В мене немає відповіді нащо. Окрім — готуються до нашого наступу. Бо інша, більш логічна - дуже страшна. Рівень смертності в Маріуполі зберігається надвеликим. В середньому від "природних причин" на 130 тис. населення щотижня гине щонайменше 140-150 людей", - розповів Андрющенко.

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Він порівняв смертність зі періодом епідемії коронавірусу: "Кількість в п'ять-шість разів більше, аніж під час спалаху COVID-19 до цієї фази війни".

На його думку, навіть за такої великої кількості померлих в місті "це морг на всю Донецьку область".

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Топ коментарі

  • Володимир Пастушенко
    маріпуль, а скажи мені, навіщо типадло десятиліттями тянув на мою батьківщину русий мір, навіщо тобі було вибирати в нардепи 2019 новінського. от і в господа є почуття гумору. нате вам крематорій
  • Andrew Kotozhekov 6bf6b0a3
    Маріуполь - це страшна рана на тілі України. Коли скинемо окупантів - світ вразиться злочинам, які там були скоєні. І продовжують відбуватися. Я сам із Маріуполя.
    А збудували морг, бо самі жахаються з того, що створили. Навіть такі тварюки, як росіяни.
  • Сергій Спиридонов
    Тобто Маріуполь - це не 500 тис. різних людей, це один розум, єдина думка, погляд, світогляд. Так?
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