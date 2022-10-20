Зеленський просить Європу максимально прискорити надання Україні систем ППО

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів прискорити реалізацію рішень щодо надання Україні систем протиповітряної та протиракетної оборони задля захисту від російського терору.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він зазначив у зверненні до Європейської ради.

"Ми маємо зробити все можливе, щоб для росії стало повністю неможливим руйнувати нашу енергосистему ракетами й дронами. Ми вже отримали від Німеччини дуже ефективну систему IRIS-T. Я дякую за це канцлеру. Ця німецька система захищає не тільки українське небо. Вона захищає європейську стабільність, обмежуючи російський терор, який бʼє і по нашій країні, і в перспективі – по ваших країнах. Але ми потребуємо більше систем ППО та ПРО, щоб створити справді надійний повітряний щит", - сказав глава держави.

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Зеленський розповів, що деякі країни ЄС уже підтвердили свою участь у цій роботі, та закликав їх "максимально прискорити" реалізацію рішень.

"Звертаюся зараз до Франції, Італії, до інших наших партнерів, і не тільки в Європі, а й у Сполучених Штатах Америки. Не тільки до тих, хто виробляє ППО й ПРО, а й до тих, хто має необхідні системи. Що захищеніше українське небо, то стабільнішим буде життя в усій Європі. Ми маємо це забезпечити", - наголосив Президент.

Він пояснив, що нині відбувається нова ескалація в російському терорі й це потребує нових кроків у відповідь – швидких і солідарних, які захищатимуть як українців, так і всіх європейців.

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Зеленський зауважив, зокрема, що європейські газові сховища заповнені, проте в Європі досі залишається дуже серйозний виклик цінової кризи, яку росія розпалила й підживлює, щоб спровокувати соціальну напругу в країнах ЄС. За його словами, це прорахований тиск рф на сімейний бюджет кожної європейської родини.

Крім того, Президент нагадав, що атаками російських крилатих ракет та іранських ударних дронів зруйновано понад третину енергетичної інфраструктури України, тому українська сторона не може експортувати електрику в Європу. У цьому зв'язку він також наголосив, що таким чином росія провокує нову хвилю міграції українців у ЄС.

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