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Застосування іранських дронів - ще одна ознака стратегічної деградації армії РФ, - Воллес

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Застосування іранських дронів - ще одна ознака стратегічної деградації армії РФ, - Воллес
Використання Росією безпілотників іранського виробництва є ще однією ознакою стратегічної деградації російських збройних сил.

 Про це сказав міністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час виступу в британському парламенті, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Щойно російські війська виявляються відкинуті [на фронті], вони вдаються до прямих ударів по критично важливій національній інфраструктурі України, особливо по об'єктах енергетики", – сказав Воллес.

Він наголосив, що ці об'єкти не грають прямої воєнної ролі, але росіяни обстрілюють їх та завдають численних проблем мирним громадянам України.

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"Примітно, що ці удари частково наносяться боєприпасами, що баражують, так званими дронами-камікадзе", – заявив британський міністр оборони.

Він наголосив, що, незважаючи на спростування Тегерана, цю зброю постачає Іран.

"Це саме собою є ще однією ознакою стратегічної деградації російської армії", – заявив Воллес.

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Топ коментарі

  • Dmytro Shevchenko 8b9f8379
    А может вместо пиз..жа все-таки АТАКАМС предоставить, раз нагло ядерку у нас отобрали угрожая санкциями как против кндр
  • Саша Пончик
    Там не только армия там вся страна деграданты и дебилы.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Думали ордою налякають і українці запанікують і здадуться. Ні, ми вам кацапи знищемо і будемо жити в своїй Богом даній Україні. А ви, підлі потвори, будете тонути і потягните за собою створені вами ж злі режими - іран і північну корею. За угорців не пишу, бо це та самі московити, які чуть раніше втекли з Башкірії в Європу.
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