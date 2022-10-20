Застосування іранських дронів - ще одна ознака стратегічної деградації армії РФ, - Воллес

Використання Росією безпілотників іранського виробництва є ще однією ознакою стратегічної деградації російських збройних сил.

Про це сказав міністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час виступу в британському парламенті, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Щойно російські війська виявляються відкинуті [на фронті], вони вдаються до прямих ударів по критично важливій національній інфраструктурі України, особливо по об'єктах енергетики", – сказав Воллес.

Він наголосив, що ці об'єкти не грають прямої воєнної ролі, але росіяни обстрілюють їх та завдають численних проблем мирним громадянам України.

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"Примітно, що ці удари частково наносяться боєприпасами, що баражують, так званими дронами-камікадзе", – заявив британський міністр оборони.

Він наголосив, що, незважаючи на спростування Тегерана, цю зброю постачає Іран.

"Це саме собою є ще однією ознакою стратегічної деградації російської армії", – заявив Воллес.