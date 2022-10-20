Російські окупанти хочуть влаштувати техногенну катастрофу - затопити території на Херсонщині, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ, - ОП
11 20259
Радник керівника ОП Михайло Подоляк оприлюднив подробиці так званого "плану Суровікіна" щодо відступу з правого берега Херсонщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
Подоляк зазначив: "Справжній "план Суровікіна" щодо Каховської ГЕС: 1. Мінування дамби і трансформаторів. 2. Примусовий вивіз українців, переселення нелояльного населення до Рф. 3. Затоплення території, щоб зупинити контрнаступ України та перекрити власний відступ. Росія готує техногенну катастрофу".