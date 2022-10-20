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Російські окупанти хочуть влаштувати техногенну катастрофу - затопити території на Херсонщині, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ, - ОП

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Російські окупанти хочуть влаштувати техногенну катастрофу - затопити території на Херсонщині, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ, - ОП
Радник керівника ОП Михайло Подоляк оприлюднив подробиці так званого "плану Суровікіна" щодо відступу з правого берега Херсонщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Подоляк зазначив: "Справжній "план Суровікіна" щодо Каховської ГЕС: 1. Мінування дамби і трансформаторів. 2. Примусовий вивіз українців, переселення нелояльного населення до Рф. 3. Затоплення території, щоб зупинити контрнаступ України  та перекрити власний відступ. Росія готує техногенну катастрофу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація непроста, можуть бути "непрості рішення", - керівник російських терористичних сил Суровікін про ситуацію на Херсонщині

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Топ коментарі

  • Alexey Prus 9f3d4003
    а те що лівий берег нижче чурок не смущає?
  • Саша Пончик
    шойгу тупой а суровикин ещё тупее а следующий будет ещё тупее тупого.
  • Валентин Коваль
    Вода піде на лівии берег --- закон природи .
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