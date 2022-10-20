РНБО запровадила санкції проти зірок російської естради Ані Лорак, Тодоренко, Повалій і Сєдокової

Президент України Володимир Зеленський ввів санкції щодо артистів, які підтримали політику російського лідера Володимира Путіна. Обмеження будуть діяти протягом п’яти або десяти років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в оприлюднених на сайті офісу президента указ.

Зазначається, що Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення ввести санкції проти артистів, які підтримали війну Росії проти України або вирішили мовчати. Зокрема, до списку санкцій потрапили українські артисти - Ані Лорак, Регіна Тодоренко, Таїсія Повалій, Анна Седокова, Сніжана Єгорова та Оксана Марченко.

Крім того, в "чорному списку" опинилися російські артисти, що підтримують політику Путіна, зокрема Олександр Сєров, Лев Лещенко, Микола Басков, Стас Михайлов, Олег Газманов, Гарік Харламов, Ольга Бузова, Іван Охлобистін, Михайло Боярський, Сергій Безруков, Володимир Машков, Михайло Пореченков, Марат Башаров, Надія Бабкіна, Станіслав Костюшкін, Тіна Канделакі та інші.

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Обмеження передбачають:

блокування активів;

заборона торгових операцій;

виведення капіталу з України;

анулювання ліцензій та дозволів;

заборона на участь у приватизації та оренді;

заборона на придбання земельних ділянок.

Також осіб, які потрапили під санкції, позбавлять державних нагород України та інших форм відзнак.