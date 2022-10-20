Іран безпосередньо залучений до ударів по цивільному населенню та інфраструктурі України, - Білий дім

З огляду на передачу Іраном бойових дронів Росії, перебування в окупованому Криму іранського персоналу, який допомагає в націлювати ці БПЛА на мирні міста України, США вважають, що Тегеран безпосередньо долучився до розв’язаної Путіним війни.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За нашими оцінками, іранські військові перебували безпосередньо в Криму та допомагали росіянам у їхніх операціях (щодо завдання ударів БПЛА по українських містах – ред.)", - заявив представник Білого дому.

Він підкреслив, що росіяни вже отримали партії дронів з Ірану та, вочевидь, матимуть додаткові поставки в майбутньому. Кірбі також зауважив, що РФ прагне отримати інше озброєння з Ірану, таке як ракети класу земля-земля для використання їх у бойових діях проти України.

У цьому зв’язку представник адміністрації США підкреслив, що Іран і Росія можуть брехати всьому світові, але не приховають фактів.

"І факт полягає в тому, що Іран зараз залучений безпосередньо на місці, надає зброю, яка наносить удари по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі в Україні, і фактично вбиває простих людей та руйнує цивільну інфраструктуру в Україні", - зауважив Кірбі.

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Він підкреслив, що Сполучені Штати "використовуватимуть усі інструменти для того, щоби викрити, стримати та протидіяти" поставкам зброї з Ірану, яка використовується проти українського народу. Крім того, за його словами, США подвоять зусилля для дотримання санкцій США проти російського та іранського секторів озброєнь.

"Ми продовжуватимемо накладати та жорстко застосовувати санкції проти тих, хто допомагає Ірану підтримувати війну Росії проти України", - додав він.

Нагадаємо, раніше Іран відкинув звинувачення щодо поставок озброєння Росії.

В Білому домі заявили, що Іран бреше, коли стверджує, що не постачає Росії дрони-камікадзе для війни з Україною.

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), Іранські військові в окупованому Криму вчать росіян користуватися дронами-камікадзе.