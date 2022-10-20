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Україна направила до Сербії запит на екстрадицію ексгенерала СБУ Наумова, - ЗМІ

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Україна направила до Сербії запит на екстрадицію ексгенерала СБУ Наумова, - ЗМІ
Україна направила Сербії запит на екстрадицію колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  BBC Сербія з посиланням на коментар пресслужби суду

"Суд міста Ниш розглядає справу громадянина України Андрія Наумова на підставі запиту про екстрадицію в Україну", - зазначає видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексгенерал СБУ Наумов перебуває під вартою у Сербії та вважає, що в Україні проти нього розслідування не ведеться, - журналістка Єгошина

Раніше ЗМІ повідомляли про виїзд експосадовця СБУ за кордон напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну та розслідування щодо ймовірної передачі даних щодо ЧАЕС російським спецслужбам.

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Топ коментарі

  • Right Right 2d264255
    Щоб зливату інфу ФСБ не треба ні в яку Сербію тікати, багато людей прямо з ОП зливають все в ФСБ

  • V 2af7597c
    Що, невже такі наважилися? Лейтенант Бакланов в ****...
  • Sophia-Maria Duglass
    БЛИН, сколько он інфи злив ФСБ. А де його друг Баканов ?
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