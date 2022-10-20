Україна направила до Сербії запит на екстрадицію ексгенерала СБУ Наумова, - ЗМІ

Україна направила Сербії запит на екстрадицію колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє BBC Сербія з посиланням на коментар пресслужби суду

"Суд міста Ниш розглядає справу громадянина України Андрія Наумова на підставі запиту про екстрадицію в Україну", - зазначає видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексгенерал СБУ Наумов перебуває під вартою у Сербії та вважає, що в Україні проти нього розслідування не ведеться, - журналістка Єгошина

Раніше ЗМІ повідомляли про виїзд експосадовця СБУ за кордон напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну та розслідування щодо ймовірної передачі даних щодо ЧАЕС російським спецслужбам.