21 жовтня по країні можливі тимчасові обмеження енергоспоживання, - Укренерго
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці НЕК "Укренерго".
У повідомленні зазначається: "Шановні українці, дякуємо всім за розуміння і співпрацю сьогодні.
Завтра нас всіх чекає ще один непростий день - тимчасові обмеження енергоспоживання будуть можливі по всій Україні.
В яких областях - повідомимо завтра зранку. Будь ласка, тримайте телефони зарядженими і передавайте інформацію тим, хто не користується соцмережами.
Докладнішу інформацію про відключення в вашому регіоні читайте на сайті ваших операторів системи розподілу електроенергії.
Київ - https://www.dtek-kem.com.ua/ua
Харків - https://www.oblenergo.kharkov.ua/
Одеса - https://www.dtek-oem.com.ua/ua
Львів - https://loe.lviv.ua/
Херсон - https://ksoe.com.ua/
Вінниця - https://voe.com.ua/
Дніпро - https://www.dtek-dnem.com.ua/ua
Запоріжжя - https://www.zoe.com.ua/
Чернігів - https://chernihivoblenergo.com.ua/
Ужгород - https://zakarpat.energy/
Полтава - https://www.poe.pl.ua/
Хмельницький - https://hoe.com.ua/
Луцьк - https://energy.volyn.ua/#gsc.tab=0
Тернопіль - https://www.toe.com.ua/
Кропивницький - https://kiroe.com.ua/
Житомир - https://www.ztoe.com.ua/
Суми - https://www.soe.com.ua/
Черкаси - http://www.cherkasyoblenergo.com/
Миколаїв - https://www.energy.mk.ua/
Чернівці - http://oblenergo.cv.ua/
Рівне - https://www.roe.vsei.ua/
Івано-Франківськ - https://www.oe.if.ua/uk
І пам’ятайте - чим більше ви сьогодні зекономили електроенергії, тим менше аварійних відключень відбулося.