21 жовтня по країні можливі тимчасові обмеження енергоспоживання, - Укренерго

Укренерго повідомляє про те, що 21 жовтня по всій території України можливі вимкнення електроенергії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці НЕК "Укренерго".

У повідомленні зазначається: "Шановні українці, дякуємо всім за розуміння і співпрацю сьогодні.

Завтра нас всіх чекає ще один непростий день - тимчасові обмеження енергоспоживання будуть можливі по всій Україні.

В яких областях - повідомимо завтра зранку. Будь ласка, тримайте телефони зарядженими і передавайте інформацію тим, хто не користується соцмережами.

Докладнішу інформацію про відключення в вашому регіоні читайте на сайті ваших операторів системи розподілу електроенергії.

Київ - https://www.dtek-kem.com.ua/ua

Харків - https://www.oblenergo.kharkov.ua/

Одеса - https://www.dtek-oem.com.ua/ua

Львів - https://loe.lviv.ua/

Херсон - https://ksoe.com.ua/

Вінниця - https://voe.com.ua/

Дніпро - https://www.dtek-dnem.com.ua/ua

Запоріжжя - https://www.zoe.com.ua/

Чернігів - https://chernihivoblenergo.com.ua/

Ужгород - https://zakarpat.energy/

Полтава - https://www.poe.pl.ua/

Хмельницький - https://hoe.com.ua/

Луцьк - https://energy.volyn.ua/#gsc.tab=0

Тернопіль - https://www.toe.com.ua/

Кропивницький - https://kiroe.com.ua/

Житомир - https://www.ztoe.com.ua/

Суми - https://www.soe.com.ua/

Черкаси - http://www.cherkasyoblenergo.com/

Миколаїв - https://www.energy.mk.ua/

Чернівці - http://oblenergo.cv.ua/

Рівне - https://www.roe.vsei.ua/

Івано-Франківськ - https://www.oe.if.ua/uk

І пам’ятайте - чим більше ви сьогодні зекономили електроенергії, тим менше аварійних відключень відбулося.