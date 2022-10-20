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21 жовтня по країні можливі тимчасові обмеження енергоспоживання, - Укренерго

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21 жовтня по країні можливі тимчасові обмеження енергоспоживання, - Укренерго
Укренерго повідомляє про те, що 21 жовтня по всій території України можливі вимкнення електроенергії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці НЕК "Укренерго".

У повідомленні зазначається: "Шановні українці, дякуємо всім за розуміння і співпрацю сьогодні.

Завтра нас всіх чекає ще один непростий день - тимчасові обмеження енергоспоживання будуть можливі по всій Україні.

В яких областях - повідомимо завтра зранку. Будь ласка, тримайте телефони зарядженими і передавайте інформацію тим, хто не користується соцмережами.

Докладнішу інформацію про відключення в вашому регіоні читайте на сайті ваших операторів системи розподілу електроенергії.

21 жовтня по країні можливі тимчасові обмеження енергоспоживання, - Укренерго 01Київ - https://www.dtek-kem.com.ua/ua

21 жовтня по країні можливі тимчасові обмеження енергоспоживання, - Укренерго 01Харків - https://www.oblenergo.kharkov.ua/

21 жовтня по країні можливі тимчасові обмеження енергоспоживання, - Укренерго 01Одеса - https://www.dtek-oem.com.ua/ua

21 жовтня по країні можливі тимчасові обмеження енергоспоживання, - Укренерго 01Львів - https://loe.lviv.ua/

21 жовтня по країні можливі тимчасові обмеження енергоспоживання, - Укренерго 01Херсон - https://ksoe.com.ua/

21 жовтня по країні можливі тимчасові обмеження енергоспоживання, - Укренерго 01Вінниця - https://voe.com.ua/

21 жовтня по країні можливі тимчасові обмеження енергоспоживання, - Укренерго 01Дніпро - https://www.dtek-dnem.com.ua/ua

21 жовтня по країні можливі тимчасові обмеження енергоспоживання, - Укренерго 01Запоріжжя - https://www.zoe.com.ua/

21 жовтня по країні можливі тимчасові обмеження енергоспоживання, - Укренерго 01Чернігів - https://chernihivoblenergo.com.ua/

21 жовтня по країні можливі тимчасові обмеження енергоспоживання, - Укренерго 01Ужгород - https://zakarpat.energy/

21 жовтня по країні можливі тимчасові обмеження енергоспоживання, - Укренерго 01Полтава - https://www.poe.pl.ua/

21 жовтня по країні можливі тимчасові обмеження енергоспоживання, - Укренерго 01Хмельницький - https://hoe.com.ua/

21 жовтня по країні можливі тимчасові обмеження енергоспоживання, - Укренерго 01Луцьк - https://energy.volyn.ua/#gsc.tab=0

21 жовтня по країні можливі тимчасові обмеження енергоспоживання, - Укренерго 01Тернопіль - https://www.toe.com.ua/

21 жовтня по країні можливі тимчасові обмеження енергоспоживання, - Укренерго 01Кропивницький - https://kiroe.com.ua/

21 жовтня по країні можливі тимчасові обмеження енергоспоживання, - Укренерго 01Житомир - https://www.ztoe.com.ua/

21 жовтня по країні можливі тимчасові обмеження енергоспоживання, - Укренерго 01Суми - https://www.soe.com.ua/

21 жовтня по країні можливі тимчасові обмеження енергоспоживання, - Укренерго 01Черкаси - http://www.cherkasyoblenergo.com/

21 жовтня по країні можливі тимчасові обмеження енергоспоживання, - Укренерго 01Миколаїв - https://www.energy.mk.ua/

21 жовтня по країні можливі тимчасові обмеження енергоспоживання, - Укренерго 01Чернівці - http://oblenergo.cv.ua/

21 жовтня по країні можливі тимчасові обмеження енергоспоживання, - Укренерго 01Рівне - https://www.roe.vsei.ua/

21 жовтня по країні можливі тимчасові обмеження енергоспоживання, - Укренерго 01Івано-Франківськ - https://www.oe.if.ua/uk

І пам’ятайте - чим більше ви сьогодні зекономили електроенергії, тим менше аварійних відключень відбулося.

Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Антонівський міст!!!!Тільки що, БАВОВНА!!!Здоров'я загиблим 😈 Орки
    думали, що ми не помічаємо їх каравани?
  • Uzer Uzer
    О как? А шо таки случилось?
  • 5 копійок
    Добре що Кривавий Пастор підігнав мені двох рускаязичних рабів в 14 році. Крутять генератор і є світло.
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