Кулеба і прем’єр Ізраїлю Лапід обговорили іранські дрони та військову допомогу

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в четвер 20 жовтня провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Яїром Лапідом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твіттері.

Він зазначив: "Я розмовляв із прем’єр-міністром Ізраїлю Яіром Лапідом і поінформував його про невимовні страждання, загибель людей і руйнування, спричинені російськими ракетами та безпілотниками іранського виробництва. Ми детально обговорили звернення України до Ізраїлю щодо надання систем і технологій протиповітряної та протиракетної оборони".

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