Новини • Війна

Навіть за підготовку підриву Каховської ГЕС треба карати. Це все одно, що застосувати зброю масового ураження, - Кулеба

2 92824
Навіть за підготовку підриву Каховської ГЕС треба карати. Це все одно, що застосувати зброю масового ураження, - Кулеба
Україна вже працює над тим, аби донести до Росії чіткий сигнал, що навіть підготовка до підриву Каховської ГЕС тягне за собою відповідальність.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми вже працюємо над тим, щоб донести до Росії у вигляді дуже конкретних речей простий сигнал, що навіть підготовка - не реалізація, а навіть підготовка - подібного теракту, подібного злочину буде тягнути за собою відповідальність. Тому що підірвати Каховську ГЕС - це все одно, що застосувати зброю масового ураження. Навіть за підготовку такого злочину треба карати, і саме над цим ми працюємо ", - сказав Кулеба.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підрив Каховської ГЕС буде катастрофою та унеможливить постачання води до окупованого Криму на роки, - Данілов. ВIДЕО

Він зауважив, що подібні загрози, звісно, лякають, але водночас порадив українцям, попри все, залишатися оптимістами, "тому що лише оптимісти виграють війни, а нам цю війну обов’язково треба виграти".

"Якими б страшними не були новини чи чергові плани Росії, ми їх теж переживемо, здолаємо і будемо говорити з позиції сильної і впевненої нації", - заявив глава української дипломатії.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Oleksandr Onys
    Світ надто гуманний, щоб карати росію. І московське ***** робить все, що йому забажається
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Это подлое и лживое кацапское животное пишет про "гражданскую переправу". В 11 вечера. Когда сами же рашисты ввели в оккупированном ими Херсоне "комендантский час" с 10 вечера.
  • 5 копійок
    Таке влаштували совіти в 41 році підірвавши греблю Дніпрогеса.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини