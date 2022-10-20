Організація Спецтрибуналу над РФ за воєнні злочини проти України - довгий процес, - прем’єр Нідерландів Рютте

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вважає, що створення Спеціального міжнародного трибуналу для суду над керівництвом РФ за воєнні злочини проти України вимагатиме багато часу, а міжнародна підтримка цієї ініціативи поки що недостатня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Рютте прокоментував ухвалену сьогодні парламентом Нідерландів резолюцію щодо підтримки створення Спеціального міжнародного трибуналу за злочин агресії РФ проти України.

Прем'єр-міністр Нідерландів сказав, що ця пропозиція буде розглянута міністерством закордонних справ. Однак він очікує, що це буде "довгий та важкий процес". Рютте вважає важливим, щоб робота такого трибуналу не створювала перешкод для розслідування Міжнародного кримінального суду.

Він також зазначив, що міжнародна підтримка цієї ідеї, на його думку, поки що "недостатня".

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Нагадуємо, 20 жовтня більшість депутатів парламенту Нідерландів підтримали створення такого спеціального міжнародного трибуналу.