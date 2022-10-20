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Організація Спецтрибуналу над РФ за воєнні злочини проти України - довгий процес, - прем’єр Нідерландів Рютте

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Організація Спецтрибуналу над РФ за воєнні злочини проти України - довгий процес, - прем’єр Нідерландів Рютте
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вважає, що створення Спеціального міжнародного трибуналу для суду над керівництвом РФ за воєнні злочини проти України вимагатиме багато часу, а міжнародна підтримка цієї ініціативи поки що недостатня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Рютте прокоментував ухвалену сьогодні парламентом Нідерландів резолюцію щодо підтримки створення Спеціального міжнародного трибуналу за злочин агресії РФ проти України.

Прем'єр-міністр Нідерландів сказав, що ця пропозиція буде розглянута міністерством закордонних справ. Однак він очікує, що це буде "довгий та важкий процес". Рютте вважає важливим, щоб робота такого трибуналу не створювала перешкод для розслідування Міжнародного кримінального суду.

Він також зазначив, що міжнародна підтримка цієї ідеї, на його думку, поки що "недостатня".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламент Нідерландів підтримав створення в Гаазі спецтрибуналу для Росії

Нагадуємо, 20 жовтня більшість депутатів парламенту Нідерландів підтримали створення такого спеціального міжнародного трибуналу.

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Топ коментарі

  • irenka ko
    За Малазійський Боїнг покарали? Так само і за зруйновану Україну покарають. Не народилась ще та організація, яка покарає ***** та його секту з ордою.
  • irenka ko
    У таких випадках повинна бути прискорена процедура. За Боїнг не покарали бункерного щура - він зрозумів, що «нет у них методов против Кости Сапрыкина».
  • Alex_Dimitrov
    Есть такая организация, которая единственная может покарать х=ло... И называется она ЗСУ.
    Так, что хватит ныть, всё будет как должно быть!
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