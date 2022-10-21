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Дрони, які Росія застосовує проти України, мають походження з Ірану, - Пентагон

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Дрони, які Росія застосовує проти України, мають походження з Ірану, - Пентагон
США можуть підтвердити іранське походження БПЛА, які Росія застосовує проти України, та мають намір продовжити роботу із союзниками й партнерами для забезпечення ЗСУ необхідними засобами ППО.

Про це заявив під час брифінгу речник Пентагону генерал Пет Райдер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми знаємо, що ці дрони мають походження з Ірану",- відповів представник міноборони на прохання прокоментувати, чи мають США докази, які спростовували б заперечення Ірану і Росії з цього приводу.

Райдер зауважив, що це підтверджують самі дрони та їхня конструкція, дані розвідки про підготовку та передачу БПЛА з Ірану в РФ, а також присутність іранських військових у Криму для допомоги росіянам в освоєнні цих технологій.

Представник Пентагону також зауважив, що США мають намір посилити міжнародну взаємодію на посилення оборонних можливостей України.

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"Міністр Остін недавно спілкувався з главою українського Міноборони, він говорив з нашими союзниками й партнерами про те, що ми можемо зробити, щоби підтримати Україну у сферах, таких як протиповітряна оборона. Ми продовжимо це спілкування – не лише в плані ППО, але також інших систем, потрібних для ЗСУ – ближчими днями",- зазначив Райдер.

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Топ коментарі

  • Epsilon Tucanae f9ba184a
    Подейкують, що "шахеди" літають по рашистському ГЛОНАССу. Якщо це правда, відключення мигналу супутників GPS нічого не дасть. І сумніваюсь, що можна легко і часто відключати навігаційні супутники без наслідків для їх працездатності. Це ж не лампочка чи електрочайник, а складний і точний комп'ютерний комплекс
  • НБ
    Єдине що потрібне Ірану від ***** це ядерні матеріали і технології необхідні для закінчення проекта виготовлення ЯО. Ніщо більше їх взагалі не цікавить бо енергоресурсів у Ірана більш ніж достатньо. Тому ізраїльтянам варто дуже напружитись. Краще тікати якомога далі якщо ці припущення підтвердяться. Іранці люто ненавидять Ізраїль і роблять ЯО саме для його знищення. Перемовин не буде. Як тільки створять необхідну кількість для перетворення Ізраїлю в пустелю відразу ударять. Це у них мрія така. Вони її няньчать вже сімдесят років і наслідки "стражів ісламської революції" не хвилюють аж зовсім бо їм в Рай. Дві третини шляху вони вже пройшли. Їм потрібен фінальний ривок. І ***** його дає!
  • veminal morrow
    на них еще и камеры стоят так то лучший вариант против иранских-китайских дронов это система Centurion C-RAM
    https://www.facebook.com/zbroyaukr/videos/centurion-c-ram-%D0%B2-%D0%B4%D1%96%D1%97-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8/2973277946018031/
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