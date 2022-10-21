Дрони, які Росія застосовує проти України, мають походження з Ірану, - Пентагон

США можуть підтвердити іранське походження БПЛА, які Росія застосовує проти України, та мають намір продовжити роботу із союзниками й партнерами для забезпечення ЗСУ необхідними засобами ППО.

Про це заявив під час брифінгу речник Пентагону генерал Пет Райдер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми знаємо, що ці дрони мають походження з Ірану",- відповів представник міноборони на прохання прокоментувати, чи мають США докази, які спростовували б заперечення Ірану і Росії з цього приводу.

Райдер зауважив, що це підтверджують самі дрони та їхня конструкція, дані розвідки про підготовку та передачу БПЛА з Ірану в РФ, а також присутність іранських військових у Криму для допомоги росіянам в освоєнні цих технологій.

Представник Пентагону також зауважив, що США мають намір посилити міжнародну взаємодію на посилення оборонних можливостей України.

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"Міністр Остін недавно спілкувався з главою українського Міноборони, він говорив з нашими союзниками й партнерами про те, що ми можемо зробити, щоби підтримати Україну у сферах, таких як протиповітряна оборона. Ми продовжимо це спілкування – не лише в плані ППО, але також інших систем, потрібних для ЗСУ – ближчими днями",- зазначив Райдер.