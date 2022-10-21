Дрони, які Росія застосовує проти України, мають походження з Ірану, - Пентагон
Про це заявив під час брифінгу речник Пентагону генерал Пет Райдер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми знаємо, що ці дрони мають походження з Ірану",- відповів представник міноборони на прохання прокоментувати, чи мають США докази, які спростовували б заперечення Ірану і Росії з цього приводу.
Райдер зауважив, що це підтверджують самі дрони та їхня конструкція, дані розвідки про підготовку та передачу БПЛА з Ірану в РФ, а також присутність іранських військових у Криму для допомоги росіянам в освоєнні цих технологій.
Представник Пентагону також зауважив, що США мають намір посилити міжнародну взаємодію на посилення оборонних можливостей України.
"Міністр Остін недавно спілкувався з главою українського Міноборони, він говорив з нашими союзниками й партнерами про те, що ми можемо зробити, щоби підтримати Україну у сферах, таких як протиповітряна оборона. Ми продовжимо це спілкування – не лише в плані ППО, але також інших систем, потрібних для ЗСУ – ближчими днями",- зазначив Райдер.