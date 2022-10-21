Після відставки Трасс перебоїв з підтримкою України Британією не буде, - Кулеба
Про це Кулеба заявив в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" у відповідь на запитання про можливі "перебої" з підтримкою, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Перебої у нас можуть бути тільки з електроенергією, та й їх теж ми можемо уникнути, якщо будемо ощадливо до цього ставитися. Перебоїв з підтримкою не буде", - сказав глава української дипломатії.
Він назвав відставку Трасс "дуже драматичною історією", і зауважив, що сам був здивований цим її рішенням, оскільки працював з нею і знає її як дуже сильного амбітного лідера.
"Я думаю, що склалися якісь дуже серйозні внутрішньопартійні баланси, які спонукали її ухвалити це рішення. Я після інтерв’ю планував відправити їй коротке повідомлення і підтримати в цій ситуації", - зазначив очільник МЗС.