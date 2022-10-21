Після відставки Трасс перебоїв з підтримкою України Британією не буде, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що після відставки Ліз Трасс з посади прем’єр-міністра підтримка України Великою Британією збережеться на тому ж рівні.

Про це Кулеба заявив в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" у відповідь на запитання про можливі "перебої" з підтримкою, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Перебої у нас можуть бути тільки з електроенергією, та й їх теж ми можемо уникнути, якщо будемо ощадливо до цього ставитися. Перебоїв з підтримкою не буде", - сказав глава української дипломатії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Застосування іранських дронів - ще одна ознака стратегічної деградації армії РФ, - Воллес

Він назвав відставку Трасс "дуже драматичною історією", і зауважив, що сам був здивований цим її рішенням, оскільки працював з нею і знає її як дуже сильного амбітного лідера.

"Я думаю, що склалися якісь дуже серйозні внутрішньопартійні баланси, які спонукали її ухвалити це рішення. Я після інтерв’ю планував відправити їй коротке повідомлення і підтримати в цій ситуації", - зазначив очільник МЗС.