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Франція закликає Іран негайно припинити підтримку війни РФ проти України: "Постачання зброї є порушенням резолюції Радбезу"

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Франція закликає Іран негайно припинити підтримку війни РФ проти України: "Постачання зброї є порушенням резолюції Радбезу"
Офіційний Париж закликав Тегеран негайно припинити будь-які форми підтримки агресивної війни, розв’язаної Росією проти України.

Про це повідомляє МЗС Франції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що Рада ЄС у четвер ухвалила санкції проти фізичних і юридичних осіб, причетних до передачі та виробництва іранських безпілотників, які використовуються російськими збройними силами в Україні. МЗС уточнює, що ці заходи полягають у забороні на в'їзд на територію Європейського Союзу й заморожуванні фінансових активів осіб та організацій, включених до списку.

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"Ці постачання є порушенням резолюції 2231 Ради Безпеки, ухваленої у 2015 році, яка регулює передачу ракет і безпілотників до Ірану та з нього. Ми закликаємо Іран негайно припинити всі форми підтримки агресивної війни, розв'язаної росією проти України в порушення основоположних принципів Статуту ООН", - наголошують у зовнішньополітичному відомстві Франції.

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Топ коментарі

  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Сейчас мировое сообщество напоминает картинку с удавом и кроликом застывшим в ужасе перед его пастью. Но, курва, удав то один. А кроликов, вернее и просто кроликов и кролищей невиданных размеров невероятно много. Они могут этого удава изрызть в клочья мгновенно. Но почему то это не происходит. Все это стадо кролей практически покорно ждет своей очереди попасть на ужин удаву. Может, надеются что удав насытится ихними товарищами по жилищу на планете, а их не коснется. Но, нет. Удав ненасытен.
  • Petrov Viktor
    Вон ***** ложило х.й на всё, просто пох.й. Поэтому нечего перед террористами сопли размазывать.
  • valera ivolgov
    Франція волає що вона дуже і дуже занепокоєна, головне це робити з хфранцузьким шармом.
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