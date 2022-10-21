Кулеба про загрозу з боку Білорусі: Робимо все, аби бути готовими до будь-якого сценарію

Українські військові й дипломати працюють над тим, щоб запобігти воєнній загрозі з боку Білорусі та максимально підготувати нашу країну до будь-якого сценарію.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Очільник МЗС зауважив: поза сумнівом, путін щосили намагається втягнути білоруські збройні сили у прямий воєнний конфлікт з Україною.

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"Мета зрозуміла – відкриття для України другого фронту, який має скувати наші сили і, відповідно, послабити тиск нашого контрнаступу на півдні і сході. Наші військові це все розуміють, ми дипломатично теж розуміємо, що відбувається. Президенту вже зроблені всі доповіді, він дав усі доручення, пов’язані з цим питанням. І ми кожен зараз робимо все на своїх ділянках фронту, щоб запобігти цьому і зробити Україну максимально підготовленою до будь-якого сценарію", - зазначив Кулеба.