На Херсонщині є ризик мобілізації українців у військо окупантів, - ОВА
На тимчасово окупованих територіях Херсонщини окупанти можуть почати насильницьку мобілізацію. Під найбільшою загрозою знаходяться люди, які отримали російські паспорти. Такою інформацією поділилася голова Херсонської обласної військової адміністрації Галина Лугова в інтерв'ю порталу НВ, передає Цензор.НЕТ.
"Так, це ризик, це велика небезпека. Розуміючи, що там в голові таргани, звичайно, можемо очікувати чого завгодно. Вже були спроби в нашій області забрати хлопців призовного віку до Збройних сил Російської Федерації. Були примуси, ховали хлопців, плакали і матері, і дружини. Під загрозою насамперед ті люди, які отримали російські паспорти. Але потім, як ми знаємо, Путін прийняв рішення, що всі, хто залишилися на окупованій території і офіційно не отримали паспорт, є громадянами Російської Федерації", — повідомила Лугова.
Глава ОВА назвала ситуацію "дуже неоднозначною". Вона порадила всім хлопцям, які залишилися на тимчасово окупованій території Херсонщини, "зберегти життя" і десь сховатися.