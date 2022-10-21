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В ході уже проведених мобілізаційних заходів у росіян виникають суттєві проблеми, - Генштаб

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В ході уже проведених мобілізаційних заходів у росіян виникають суттєві проблеми, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо проведення мобілізації в Росії та на окупованих територіях. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Військово-політичне керівництво російської федерації офіційно завершує часткову мобілізацію. При цьому примусове вручення повісток окремим категоріям російських громадян не припиняється. В населеному пункті Мосрентген Московської області мобілізованих розмістили в пункті дислокації 27-ї окремої мотострілецької бригади для їх медичного огляду та подальшого направлення в зону бойових дій. В ході уже проведених мобілізаційних заходів виникають суттєві проблеми.

Окупаційне керівництво продовжує примусову мобілізацію чоловічого населення на тимчасово зайнятих територіях. Одночасно розпочато евакуацію цивільного населення на окремих напрямках".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські експерти просять Суровікіна звернути на увагу на погане забезпечення мобілізованих та наполягають на створенні "СМЕРШ"

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Топ коментарі

  • Ан Мур
    Борислав Береза:

    Новости **********. "В Урюпинске мужчина получил повестку и избил таролога, которая ранее предсказала ему отсрочку от армии.
    Сейчас он находится в СИЗО, и вопрос о его призыве уже не стоит. Какие вам ещё нужны доказательства, что карты не врут?"

    Это реальный лайфхак. Россияне, берите на вооружение. ))
  • Лилия Стацкая
    В російській Держдумі заявили про необхідність призову до війська жінок: у нас має бути, як в Ізраїлі,вочевидь вже і чмобіки із зеками закінчуються,путлер хотів стерти Україну зі світу, а зітре свое йо...нуте стадо.
    https://news.obozrevatel.com/ukr/russia/v-rosijskij-derzhdumi-zayavili-pro-neobhidnist-prizovu-do-vijska-zhinok-u-nas-mae-buti-yak-v-izraili.htm?_gl=1*ehxb5z*_ga*NDMyMDcyNjExLjE2MjAyODAyMDg.*_ga_JBX3X27G7H*MTY2NjMwNzcyMS43MzkuMS4xNjY2MzA3NzM2LjQ1LjAuMA..&_ga=2.171674082.314773567.1666307727-432072611.1620280208
  • три - пятнадцать
    а понарожать будуть кадирівці?
    овці з згвалтуванням згодні - а рожати ні!
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