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Тисячі угорців вимагали відставки Орбана

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венгрия
Тисячі угорців, зокрема вчителі та студенти, пройшли в неділю через Будапешт на знак протесту проти уряду, вимагаючи підвищення заробітної плати для вчителів та стримування інфляції.

Про це передає Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

Протестувальники, рухаючись по мосту через Дунай, тримали плакати "Орбане, геть!", "Без учителів немає майбутнього!"

Учасники акції заявили, що уряд виплачує мізерні зарплати вчителям, тоді як інфляція в Угорщині у вересні перевищила 20% і продовжує зростати.

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Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Alex Dev d4763325
    Кацапское говно само не уходит, таких выносить нужно.
  • Yevhenii Kyriukha
    Тобто вони топлять за підвищення зарплат для себе, а не за проведення більш адекватної фінансової політики? Ммм, круто, надрукуйте більше бабла і роздацте їм. Вони будуть щасливі, але, спойлер: недовго.
  • Alex Sokolov 0d8421f8
    Вереску Орбана "Путєнг, введі войска" ще не чутно?
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