Тисячі угорців вимагали відставки Орбана

Тисячі угорців, зокрема вчителі та студенти, пройшли в неділю через Будапешт на знак протесту проти уряду, вимагаючи підвищення заробітної плати для вчителів та стримування інфляції.

Про це передає Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

Протестувальники, рухаючись по мосту через Дунай, тримали плакати "Орбане, геть!", "Без учителів немає майбутнього!"

Учасники акції заявили, що уряд виплачує мізерні зарплати вчителям, тоді як інфляція в Угорщині у вересні перевищила 20% і продовжує зростати.

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