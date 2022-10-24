Італія вперше з 1974 року цілий тиждень не купує російський газ, - аналітики
3 60320
Італійський інститут міжнародних політичних досліджень заявив, що країна вперше майже за 50 років протягом тижня не імпортувала природний газ з Російської Федерації
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на порталі інституту (ISPI).
"До побачення, Москва. За останні сім днів Італія імпортувала нуль кубометрів газу від "Газпрому", а значить і з Росії. Такого не було з 1974 року. Історичний день", - заявив аналітик ISPI Маттео Вілла.