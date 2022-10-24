Новини

Італія вперше з 1974 року цілий тиждень не купує російський газ, - аналітики

3 60320
газ,угорщина
Італійський інститут міжнародних політичних досліджень заявив, що країна вперше майже за 50 років протягом тижня не імпортувала природний газ з Російської Федерації

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на порталі інституту (ISPI).

"До побачення, Москва. За останні сім днів Італія імпортувала нуль кубометрів газу від "Газпрому", а значить і з Росії. Такого не було з 1974 року. Історичний день", - заявив аналітик ISPI Маттео Вілла.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми "остаточно відокремились" від постачання газу з Росії, - єврокомісар Бретон

Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • Харьков Сумской
    Grazie!
  • stels400
    Наступило наркоманське лыкування.Головне щоб рецедиву не було
  • Aleksiey Ykropovich
    Це добре. Але рашисти продаватимуть Китаю та ще якомусь Орбану..... треба щоб газова галузь стала на Засрашці.... ну там "паління у заборонених місцях й бавовна ".... чи ще щось але щоб стала, тоді рашистам буде важко знайти фінансування війни проти України.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини