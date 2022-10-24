Ізраїль передав Україні розвіддані для боротьби з іранськими дронами-камікадзе, - NYT

Ізраїль надав Україні розвідувальні дані, необхідні для збивання іранських безпілотників.

Про це повідомило джерело - український чиновник - в New York Times, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Український урядовець, говорячи не під запис, заявив, що Ізраїль надав розвідувальні дані, корисні для націлювання на іранські безпілотники", - йдеться в повідомленні.

Після нападу безпілотників на Київ, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до Ізраїлю з проханням надати зброю для протиповітряної оборони. Прохання було відхилено міністром оборони Ізраїлю Бенні Ганцем, переважно тому, що Ізраїль залежить від співпраці з Росією в проведенні рейдів ізраїльських ВПС у Сирії. Ізраїль, за його словами, надасть системи раннього попередження, але не засоби протиповітряної оборони.

Радник міністра оборони України Юрій Сак сказав, що Ізраїль може втратити можливість відточити свою тактику протистояння загрозам на власній території, надаючи допомогу в боротьбі з безпілотниками, яка зараз ведеться в Україні. За його словами, ці іранські безпілотники, які уражають українські міста, були розроблені як масова зброя для ударів по Ізраїлю: "Вони використовують Україну як полігон, щоб побачити слабкі місця, вдосконалити їх, і рано чи пізно вони застосують їх проти Ізраїлю", - йдеться в повідомленні.

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