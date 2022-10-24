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Телеканал Russia Today "припинив співпрацю" з пропагандистом Красовським, який пропонував топити у річці українських дітей

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красовський
Російський пропагандистський канал Russia Today припинив співпрацю з ведучим Антоном Красовським після його заяви про те, що потрібно топити українських дітей, які вважають, що територія України окупована Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистку, головного редактора RT Маргариту Симоньян.

"Наразі я зупиняю нашу співпрацю, оскільки ні я, ні решта колективу RT не можемо дозволити, щоб промайнула навіть думка про те, що хтось із нас здатний розділяти подібну "дичину". Здивування, що тут скажеш", - зазначила вона.

Водночас Симоньян заявила, що "складно повірити, щоб Красовський щиро вважав, що потрібно топити дітей". Вона назвала висловлювання Красовського "диким і огидним", але "можливо, Антон пояснить, яким тимчасовим божевіллям воно було викликане і як зірвалося з його язика".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На російському держканалі закликали вбивати українських дітей: "Топить их, сжигать прямо в их хатах". ВIДЕО

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • arye z.
    "...Лукьяненко рассказал, как в 1980 году лечил астму в поселке Солотвино в Закарпатье. Там он общался с украинскими детьми, которые якобы сказали ему, что "Украина оккупирована москалями, и если бы не москали, украинцы жили бы как во Франции".
    "Это были не украинские дети, которые украинцы, говорят по-украински. Это были совершенно русскоязычные с русскими фамилиями пацаны. У кого-то отец был военный, у кого-то кто-то еще. Это были абсолютно русские, русскоязычные", - уточнил Лукьяненко.

    "А прям топить таких надо было в Тисине. Прямо вот там, где "плыве кача". Прям топить этих детей, топить прямо в Тисине. Это не ваш метод, поэтому вы интеллигентные люди, писатели-фантасты. А это наш метод: сказал, что "москали оккупировали", - и сразу прям бросаешь в реку с бурным течением", - заявил Красовский.

    После этого собеседники обсуждали методы воспитания детей с применением физического насилия. И тогда Красовский добавил: "Карпаты - это отвратительно. Там каждая изба называется смерекова хата. Прям в эту смерекову хату забивать и жечь этих детей".

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    Якщо після цього інтерв'ю українське МЗС не подасть до суду на Раша Тудей(без різниці, звільнили Красовського чи ні), то вони даремно їдять свій хліб.
  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    Показательный ход от бобрихи, чует гнида, что предприятие всьо и пытается дистанцироваться от других подонков режима.
  • Garry Grant
    Крокодильи слёзы симонянши. Забавно. Петух просто троллит боброедку. Все вы там подонки и подлежите аннигиляции.
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