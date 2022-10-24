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Глави МЗС Франції, Великої Британії та США опублікували спільну заяву після розмови із Шойгу: Ми відкидаємо відверто хибні твердження Росії про те, що Україна готується застосувати "брудну бомбу"

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Міністри закордонних справ Франції, Великої Британії та США опублікували спільну заяву, в якій черговий раз підтвердили подальшу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA

"Міністри оборони кожної з наших країн поговорили з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу на його прохання. Наші країни ясно дали зрозуміти, що всі ми відкидаємо відверто хибні твердження Росії про те, що Україна готується застосувати брудну бомбу на своїй території. Світ розгляне будь-яку спробу використати це звинувачення як привід для ескалації", - йдеться в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фейковими заявами про "брудну бомбу" Шойгу намагався залякати Захід, щоб зупинити допомогу Україні, - ISW

Глави МЗС Франції, Великої Британії та США опублікували спільну заяву після розмови із Шойгу: Ми відкидаємо відверто хибні твердження Росії про те, що Україна готується застосувати брудну бомбу 01

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    Кужугетовича надо будет вздернуть на осине после того как его ботоксного дружка четвертуют.
  • Alex Dev d4763325
    На шаманский бубен его натянуть.
  • Старый зольдат
    ТУВИНЕЦ - это клеймо на всю, в том числе и загробную жизнь. Как и бурят. Вообще, как все отбросы человечества называющие себя россиянами, в том числе и те, что расползлись по всему миру раковыми метастазами.
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