Третина дронів-камікадзе доходить до цілей, - Буданов

30% запущених росіянами "Шахедів" доходять до цілей.

Про це розповів очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

На запитання, скільки в росіян ще залишилося іранських дронів, Буданов відповів, що РФ постійно їх замовляє. Росіяни замовили близько 1700 всіх типів дронів, але їх, за словами Буданова, ще треба виготовити.

Зазначається, що одноразова поставка партії – це приблизно 300 одиниць. Наразі застосовується друга партія.

Станом на 22 жовтня росіяни застосували приблизно 330 "Шахедів", з них 222 було збито. За словами Буданова, "інші, в тій чи іншій мірі, дійшли до своїх цілей – не завжди до своїх, інколи десь поряд, але 30% дронів доходять до цілей".

Буданов сказав, що "ППО в принципі справляється, 70% збиті", але "терор з використанням "Шахедів" насправді може бути ще довго".

Водночас запаси ракет у росіян майже вичерпані.

"По "Іскандерах" – це приблизно 13% залишилося, по ракетах типу "Калібр-ПЛ", "Калібр-НК" – це приблизно 43%, по ракетах Х-101 та Х-555 теж приблизно 45%. Просідати нижче 30% взагалі дуже небезпечно, тому що це вже йде НЗ (недоторканий запас. – Ред.).

По "Іскандерах" Росія вже давно пройшла НЗ, але по "Калібрах" і по Х-101, Х-555 ще намагаються якось утримуватися в межах своїх норм", - зазначив Буданов.