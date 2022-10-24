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Третина дронів-камікадзе доходить до цілей, - Буданов

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30% запущених росіянами "Шахедів" доходять до цілей.

Про це розповів очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

На запитання, скільки в росіян ще залишилося іранських дронів, Буданов відповів, що РФ постійно їх замовляє. Росіяни замовили близько 1700 всіх типів дронів, але їх, за словами Буданова, ще треба виготовити.

Зазначається, що одноразова поставка партії – це приблизно 300 одиниць. Наразі застосовується друга партія.

Станом на 22 жовтня росіяни застосували приблизно 330 "Шахедів", з них 222 було збито. За словами Буданова, "інші, в тій чи іншій мірі, дійшли до своїх цілей – не завжди до своїх, інколи десь поряд, але 30% дронів доходять до цілей".

Буданов сказав, що "ППО в принципі справляється, 70% збиті", але "терор з використанням "Шахедів" насправді може бути ще довго".

Водночас запаси ракет у росіян майже вичерпані.

"По "Іскандерах" – це приблизно 13% залишилося, по ракетах типу "Калібр-ПЛ", "Калібр-НК" – це приблизно 43%, по ракетах Х-101 та Х-555 теж приблизно 45%. Просідати нижче 30% взагалі дуже небезпечно, тому що це вже йде НЗ (недоторканий запас. – Ред.).

По "Іскандерах" Росія вже давно пройшла НЗ, але по "Калібрах" і по Х-101, Х-555 ще намагаються якось утримуватися в межах своїх норм", - зазначив Буданов.

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Мирон Левицький 97d5f3f1
    Знову зелене чудо коментує те що не входить в його компетенцію.
  • Victor Frey
    Два балаболи, як і вся "зелена" команда комедіантів. А дві третини коштів на велике будівництво розкрадається - от це більш похоже на правду
  • Luca Castellini
    Так. Його б відділу контррозвідки зайнятись внутрішніми покидьками, які розхитують країну
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