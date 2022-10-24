Новини

Протягом жовтня на території Білорусі тривають заходи перевірки мобілізаційних ресурсів, - Генштаб

1 58511
зс,армія,білорусь
У Білорусі протягом жовтня цього року триває перевірка мобілізаційних ресурсів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генерального штабу ЗСУ.

"Протягом жовтня цього року на території Республіки Білорусь тривають заходи перевірки мобілізаційних ресурсів. При місцевих органах виконавчої влади створені спеціальні групи для перевірки та уточнення інформації щодо потенційних призовників. Йде уточнення роду діяльності чоловіків призовного віку, військово-облікових спеціальностей та сімейного стану", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у Генштабі нагадали, що зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по об’єктах критичної інфраструктури України з території Республіки Білорусь, включно із застосуванням ударних БпЛА іранського виробництва.

Також читайте: Іранські інструктори в Білорусі координують запуски Shahed-136 по об’єктах інфраструктури України, - Центр національного спротиву

Автор: Наталя Джума

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Vladyslav Novikov
    Проверяется наличие мест на кладбищах, запасы топлива для печей в моргах, складские запасы пакетов для трупов. Также, наличие специального транспорта для разлагаюшихся тел, антисептики и специальная одежда для похоронных команд. Ууточняются списки психологов, способных объяснять населению, почему их мужчины должны сдохнуть за лукашенко. И т.д.
    Работы действительно много...
  • Olena Lynch
    Престарелый лидер -
    Скажем так - не круто,
    Но куда страшнее
    Лидер ********...
  • Олег Кущ e096799b
    Бубльба, стройся! По ведрам разобраться!
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини