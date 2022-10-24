Протягом жовтня на території Білорусі тривають заходи перевірки мобілізаційних ресурсів, - Генштаб

У Білорусі протягом жовтня цього року триває перевірка мобілізаційних ресурсів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генерального штабу ЗСУ.

"Протягом жовтня цього року на території Республіки Білорусь тривають заходи перевірки мобілізаційних ресурсів. При місцевих органах виконавчої влади створені спеціальні групи для перевірки та уточнення інформації щодо потенційних призовників. Йде уточнення роду діяльності чоловіків призовного віку, військово-облікових спеціальностей та сімейного стану", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у Генштабі нагадали, що зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по об’єктах критичної інфраструктури України з території Республіки Білорусь, включно із застосуванням ударних БпЛА іранського виробництва.

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