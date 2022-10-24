Підтримка України у пріоритетах трансатлантичного співробітництва США та Великої Британії, - глава Пентагону Остін
Про це Остін повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Я зателефонував британському міністру оборони Бену Воллесу, щоб підтвердити наші оборонні відносини та важливість трансатлантичного співробітництва. Сьогоднішній дзвінок став продовженням нашої дискусії в Пентагоні минулого тижня, яка охоплювала широке коло спільних пріоритетів у сфері оборони та безпеки, включно з Україною", - написав Остін.
Раніше Остін написав, що йому зателефонував міністр оборони Росії Сергій Шойгу, сторони обговорювали війну в Україні.
"Сьогодні я розмовляв телефоном з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу, який запросив повторний дзвінок. Я відкинув будь-який привід для російської ескалації та підтвердив цінність продовження спілкування на тлі незаконної та невиправданої війни Росії проти України", - написав шеф Пентагону.