Росіяни за добу вбили 6 мирних мешканців Донеччини. ІНФОГРАФІКА
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За 23 жовтня росіяни вбили 6 мирних жителів Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 23 жовтня стало відомо про 6 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами: 3 у Курдюмівці, 2 у Великій Новосілці та 1 у Бахмуті. Ще 5 людей за вчора зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.