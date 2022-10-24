РФ використовує дрони для атак по Україні як заміну високоточній зброї великої дальності, дефіцит якої стає дедалі більшим, - британська розвідка

Росія завдає масованих атак іранськими дронами Shahed-136 по Україні, намагаючись пробити протиповітряну оборону. Вони замінюють дефіцитні ракети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, Росія продовжує використовувати іранські безпілотні літальні апарати проти цілей на всій території України. Зусилля України щодо ураження БПЛА Shahed-136 стають дедалі більш успішними. Офіційні джерела, включно з президентом Володимиром Зеленським, стверджують, що перехоплюється до 85% атак.

Ці безпілотні літальні апарати повільні, галасливі та літають на малих висотах, що дозволяє легко атакувати одиночні літальні апарати звичайними засобами ППО.

За даними британської розвідки, Росія, ймовірно, витрачає велику кількість іранських БПЛА Shahed-136, щоб пробивати дедалі ефективнішу протиповітряну оборону України.

"Найімовірніше, вони використовуються як заміна російській високоточній зброї великої дальності, дефіцит якої стає дедалі більшим", - вважають у Міноборони Британії.

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