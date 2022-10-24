У Рубіжному та Сєверодонецьку триває заселення колаборантів та бойовиків у пусті домівки луганчан

Мешканці Рубіжного мають надати окупаційній владі списки порожніх квартир, в яких будуть заселяти колаборантів та загарбників. У Старобільську та Сєвєродонецьку бойовики вимагають перепустки для виїзду, які важко отримати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Окупаційна влада Рубіжного дала 10 діб для складання списків порожніх квартир. У пріоритеті ті, власники яких поїхали надовго. Є ті, хто біжить від відповідальності, хтось від небезпеки обстрілів, дехто хоче перезимувати у сільській місцевості, а не у холодних містах", - розповів Гайдай.

Ті, хто хоче виїхати, повинні мати спеціальні перепустки. Проте отримати їх вкрай складно.

"Про чергові складнощі повідомили жителі Старобільська та Сєверодонецька. Сєверодончани, що залишилися, все частіше жаліються на вільний графік роботи місцевої окупаційної адміністрації – перепустку отримати дуже важко", - повідомив Гайдай.

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