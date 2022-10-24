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Маск не вимкне Starlink в Україні, навіть якщо Пентагон відмовиться надати фінансування

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SpaceX не вимкнула б роботу супутникового інтернету для терміналів Starlink в Україні, навіть якби Пентагон відмовився його фінансувати.

Про це повідомив у Twitter Ілон Маск, інформує Цензор.НЕТ.

"Перш ніж Пентагон надіслав відповідь, я сказав Михайлу Федорову, що SpaceX не вимкне Starlink, навіть якщо Міністерство оборони США відмовиться надати фінансування", - зазначив Маск.

В коментарях віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров підтвердив його слова.

"Вдячний Ілону Маску. Перед усіма розмовами про фінансування ти підтвердив мені, що в будь-якому випадку забезпечите роботу Starlinks в Україні. Це було критично важливо для України. Ми тобі вдячні", - написав міністр.

"Завжди будь ласка!" - відповів йому Маск.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Володимир Д
    Мельник, твій вихід!
  • SabakaBarabaka Yo 9aa1c665
    Не давайте Маску спілкуватися з касапами. Генії - вони й так, трохи "того", вальти у них перекидаються у голові, а тут ще пропаганди залили. от у нього процесор і перегрівся.
  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    Видать очень убедительно поговорили с тов. Маском представители Администрации и Пентагона.
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