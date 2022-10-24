"Укренерго" обмежує споживання електроенергії у низці регіонів. Найбільший обсяг застосують у Києві та області

Для підтримки стабільної роботи енергосистеми Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в Харківській, Полтавській, Сумській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, найбільший обсяг обмеження буде застосовано в Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.

"Це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання. Будь ласка, тримайте телефони зарядженими і передавайте інформацію тим, хто не користується соцмережами. Пам’ятайте, що ваше ощадливе енергоспоживання може допомогти уникнути примусових відключень", - додають в "Укренерго".

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