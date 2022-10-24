Новини

"Укренерго" обмежує споживання електроенергії у низці регіонів. Найбільший обсяг застосують у Києві та області

7 69019
світло
Для підтримки стабільної роботи енергосистеми Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в Харківській, Полтавській, Сумській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, найбільший обсяг обмеження буде застосовано в Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.

"Це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання. Будь ласка, тримайте телефони зарядженими і передавайте інформацію тим, хто не користується соцмережами. Пам’ятайте, що ваше ощадливе енергоспоживання може допомогти уникнути примусових відключень", - додають в "Укренерго".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укренерго" обмежило постачання для споживачів Чернігівщини, Черкащини та Житомирщини

Автор: Ірина Дашківська

Топ коментарі

  • Валерий Сузима
    Мені вже починає здаватися що шось тут нечисто. Або зелені падли продовжують тихо експортувати електроенергію, або ДТЕК щось мутить. Кожен день все більше і більше відключень, і географія ширшає. Чомусь в Києві навіть коли дали тепло - споживання не зменшилося, це фантастика якась.
  • Victor Frey
    тільки заявляли що з 23-го жовтня вже не обмежують..що відновлюють продаж за кордон???
  • Марина Кравець
    то другоє..то валюта..

    доречі, мені завжди був цікавий отой циганський бзнес - продавати ліпєстрічество до Європи й купувати у Блорусі з рф..

    чи у нас енергетична система не замкнена..
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини