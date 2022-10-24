Росіяни обстріляли населені пункти Куп’янського, Чугуївського, Ізюмського та Богодухівського районів, - Синєгубов
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Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Куп’янського, Чугуївського, Ізюмського та Богодухівського районів Харківської області, що розташовані біля лінії зіткнення та кордону з РФ.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом минулої доби випадків отримання поранень цивільним населенням не зафіксовано. В м. Харків та Куп'янському районі до медиків звернулися 3 чоловіків, що отримали поранення напередодні", - повідомив голова ОВА.
За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили ще 418 вибухонебезпечних предметів.