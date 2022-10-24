Окупанти вперше застосували дрони-камікадзе по лінії фронту на півдні України

На півдні російські окупанти вперше застосували дрони-камікадзе "Shahed-136" по лінії фронту, а не по цивільних об’єктах.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН, про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі інформаційного телемарафону.

"По селу Шевченкове сьогодні два удари дронами "Шахід". Це перше застосування на лінію фронту, а не терористичні удари по цивільній інфраструктурі росіянами. Мабуть вони вирішили, що не можуть кудись дістатися і почали використовувати по лінії фронту", - сказав він.

За словами Кіма, на Миколаївщині українські повітряні сили почали більш ефективно збивати ворожі дрони.

"Майже всі кладемо (дрони - ред.) окремими пачками. Окрім того, що ми хочемо їх збивати, ми хочемо зробити це дешевше та ефективніше, щоб повністю перекрити від них простір всієї України. Тому над цим і працюємо", - пояснив голова ОВА.

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Він також зазначив, що миколаївці продовжують активно повертатися додому.