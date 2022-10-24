Окупанти, тікаючи з Херсона, вкрали пам’ятники Суворову та Ушакову. ФОТО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє херсонське видання "МОСТ".
Обидва пам’ятники, як повідомляється, демонтовані увечері 23 жовтня і вивезені в невідомому напрямку росіянами, які, судячи з їх дій, відступають з Херсона.
Погруддя Суворова встановлене в Херсоні 10 вересня 1950 року.
Ленінградський музей Суворова подарував місту Херсону бронзове погруддя воєначальника. Ця робота російського скульптора Миколи Рукавишнікова була виконана ще 1904 року. Суворов зображений у мундирі з погонами та стрічкою через плече. Погруддя роботи Рукавишнікова виконано за посмертною маскою і є одним із кращих та точних портретів полководця.
Пам’ятник адміралу Федору Ушакову відкрито 1957 року біля головного корпусу Херсонської державної морської академії на проспекті Ушакова.
Спочатку скульптура була виконана з оргскла, лише 1970 року її замінили на бронзову.
До російських окупантів пам’ятники в Херсоні крали під час відступу німецько-фашистські загарбники. Саме вони змародерили оригінальний пам’ятник Потьомкіну роботи Івана Мартоса.
Нагадаємо, російські окупанти продовжують масштабне розграбування тимчасово захопленого Херсона. З населеного пункту вивозять техніку ДСНС, цінності з музеїв та, можливо, медичне обладнання.