86% українців упевнені в необхідності продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо обстріли цивільної інфраструктури триватимуть, - КМІС
Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 21-23 жовтня 2022 року, інформує Цензор.НЕТ.
"Незважаючи на російські обстріли, які руйнують інфраструктуру та забирають життя людей, 86% респондентів відповіли, що потрібно все одно продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо обстріли триватимуть. Зокрема, серед них 71% повністю згодні з такою думкою (ще 16% скоріше погоджуються)", - йдеться у пресрелізі КМІС за результатами опитування.
Лише 10% респондентів відповіли, що потрібно перейти до переговорів для якнайшвидшого припинення обстрілів, навіть якщо доведеться піти на поступки Росії.
За даними соціологів, хоча із заходу (88% респондентів за продовження боротьби та 8% за поступки заради якнайшвидшого припинення війни) на схід (69% і 29% відповідно) і зростає частка готових до поступок, але в усіх регіонах більшість дотримується думки, що необхідно продовжувати збройний спротив.
"Навіть на сході 69% дотримуються такої думки (це відповідають люди, які проживають у Харківській і Донецькій областях, які зазнають постійних ракетних і артилерійських обстрілів)", - уточнюють в КМІС.