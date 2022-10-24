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86% українців упевнені в необхідності продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо обстріли цивільної інфраструктури триватимуть, - КМІС

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спротив
Більшість опитаних українців вважають що потрібно все одно продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо обстріли продовжаться.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 21-23 жовтня 2022 року, інформує Цензор.НЕТ.

"Незважаючи на російські обстріли, які руйнують інфраструктуру та забирають життя людей, 86% респондентів відповіли, що потрібно все одно продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо обстріли триватимуть. Зокрема, серед них 71% повністю згодні з такою думкою (ще 16% скоріше погоджуються)", - йдеться у пресрелізі КМІС за результатами опитування.

86% українців упевнені в необхідності продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо обстріли цивільної інфраструктури триватимуть, - КМІС 01

Лише 10% респондентів відповіли, що потрібно перейти до переговорів для якнайшвидшого припинення обстрілів, навіть якщо доведеться піти на поступки Росії.

За даними соціологів, хоча із заходу (88% респондентів за продовження боротьби та 8% за поступки заради якнайшвидшого припинення війни) на схід (69% і 29% відповідно) і зростає частка готових до поступок, але в усіх регіонах більшість дотримується думки, що необхідно продовжувати збройний спротив.

86% українців упевнені в необхідності продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо обстріли цивільної інфраструктури триватимуть, - КМІС 02

"Навіть на сході 69% дотримуються такої думки (це відповідають люди, які проживають у Харківській і Донецькій областях, які зазнають постійних ракетних і артилерійських обстрілів)", - уточнюють в КМІС. 

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • ьля
    я взагалі хз, як це повинно працювати. типу, сидиш в підвалі (без світла, тепла, над тілом родича, тьфу-тьфу, звичайно, потрібне підкреслити) і тобе охоплює безмежна любов до парашки? як остання фраза "1984", чоловік з зламаними тілом і душею плаче від щастя, бо "він полюбив большого брата"?!
  • Денис Коновалов 4caafe82
    Я не розумію яка може бути інша відповідь окрім продовження до нашої повної перемоги?
  • Alex Tom
    А кацапи думають саме так.
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