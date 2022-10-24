Слідком РФ перевірить висловлювання Красовського про вбивство українських дітей
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Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін доручив перевірити слова співробітника телеканалу RT Антона Красовського про вбивство дітей в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
"У соціальній мережі один із користувачів звернувся до голови СК Росії з проханням перевірити висловлювання журналіста Антона Красовського. Журналіст в ефірі зробив низку різких заяв", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше ведучий російського державного телеканалу "Russia Today" Антон Красовський запропонував топити у річці дітей, які вважають, що Росія окупувала Україну.
Після цього російський пропагандистський канал Russia Today припинив співпрацю з ведучим Антоном Красовським.