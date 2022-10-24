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Слідком РФ перевірить висловлювання Красовського про вбивство українських дітей

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красовський
Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін доручив перевірити слова співробітника телеканалу RT Антона Красовського про вбивство дітей в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"У соціальній мережі один із користувачів звернувся до голови СК Росії з проханням перевірити висловлювання журналіста Антона Красовського. Журналіст в ефірі зробив низку різких заяв", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ведучий російського державного телеканалу "Russia Today" Антон Красовський запропонував топити у річці дітей, які вважають, що Росія окупувала Україну.

Після цього російський пропагандистський канал Russia Today припинив співпрацю з ведучим Антоном Красовським.

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Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Tierre
    Це лише тому, що в світі здійнявся скандал і це можуть використати против РашаТудей.
    Коли той самий нацист Красовський 9 місяців тому казав в етері російського телебачення про те, що українців спалять разом з українською Конституцією на Хрещатику - у СК РФ до нього не було жодних запитаннь.
  • Nov
    Спидоносный гей, призывающий топить украинских детей, истинное лицо россии. Надо на плакатах миллионными тиражами напечатать и в кабинетах вывешивать, чтобы все помнили, когда захотят общаться с русскими
  • Вася Шевченко f77d76ba
    меняется политика всех пропагандонов и их цепедержателей )))
    уже страшно становиться от слов ушлепка, который повторяет лишь то что ему вдули в ухо и что желает слышать больной планктон...и то...что спокойно говорили еще месяц назад...
    разве бомбить вокзалы с людьми, роддома (как базу АЗОВА)))), жилые дома, энергетическую инфраструктуру, ЗАЭС и воровать украинских детей чтоб из них сделать янычар - это милосерднее?
    как бы ************ не маскировала свой страх...отвечать придется !!!
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