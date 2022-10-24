У бою проти російських окупантів поблизу Бахмуту загинув співробітник НАБУ Тарас Пона

Майор УСО НАБУ Тара Пона загинув під час бойових дій в районі Бахмуту.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"21 жовтня під час бою на Донеччині загинув співробітник Національного бюро Тарас Пона. Тарас із перших днів повномасштабного вторгнення доєднався до лав ЗСУ і зі зброєю в руках боронив нашу землю від окупантів. Уродженець Черкащини, в лавах Бюро з січня 2016 року. У Тараса лишилось троє дітей і дружина", - йдеться в повідомленні.

НАБУ висловлює співчуття родині і друзям загиблого.

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