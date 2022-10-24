Окупанти обстріляли із мінометів та артилерії прикордоння Чернігівщини і Сумщини

Зранку в понеділок армія окупантів обстріляла з мінометів та артилерії прикордоння Чернігівщини та Сумщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Північ".

Як зазначається, з 09:45 до 09:55 повідомили про 5 приходів, імовірно з міномету 120 мм, в районі Сеньківки.

З 10:20 до 10:30 зафіксували 7 приходів, імовірно з міномету 120 мм, в районі Рожковичів.

З 11:00 до 11:25 спостерігачі зафіксували 10 приходів, імовірно зі ствольної артилерії, в районі Соснівки.

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Дві російські ракети збито над Чернігівщиною і Сумщиною