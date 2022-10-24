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Іран заперечує присутність своїх військових в окупованому Криму, - росЗМІ

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дрони
Ісламська Республіка Іран спростовує інформацію про присутність іранських сил в окупованому Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання ТАСС, про це заявив представник МЗС Ірану Насер Канані.

Канані також відкинув звинувачення Заходу на адресу Ірану у відправленні БПЛА до Росії для використання у бойових діях в Україні.

Нагадаємо, раніше американський Інститут вивчення війни повідомив, що іранські військові в окупованому Криму вчать росіян користуватися дронами-камікадзе.

Читайте: Ізраїль передав Україні розвіддані для боротьби з іранськими дронами-камікадзе, - NYT

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Alex Sav 8157c114
    гарно брехати навчились в мацкалів
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    так-навєрна алах разрєшаєт врать када вигадна...
  • Oleg Mamont
    А кто то был ? Туристы ? Тогда потенциально все иранские туристы - должны быть немедленно высланы из Украины, вместе с посольством
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