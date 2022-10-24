Favbet Foundation передав батальйону імені Кульчицького пікап

Батальйон оперативного призначення імені Кульчицького Національної гвардії України отримав від благодійного фонду Favbet Foundation пікап Nissan Navara для виконання бойових завдань на сході.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення фонду.

Батальйон брав участь у звільненні Лиману в Донецькій області. Зараз захисники України з цього батальйону продовжують вести запеклі бої з російськими окупантами і звільняти українську землю.

Це вже 20-й автомобіль, який ЗСУ від початку війни отримали за підтримки фонду Favbet Foundation.

Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. На сьогодні 95% проєктів орієнтовані на допомогу країні та армії.

За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.