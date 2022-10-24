Новини

НАБУ оголосило в розшук ексголову Нацбанку Шевченка

18 34484
шевченко
Крім нього, в розшук оголошено ще двох працівників Укргазбанку - заступника голови правління Дениса Чернишова та заступника директора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами Олену Хмеленко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повілдомляє НАБУ на сторінці у фейсбуці.

Як зазначається, НАБУ розшукує трьох посадовців АБ "Укргазбанк", причетних до розкрадання понад 200 млн грн.

Йдеться про ексголову правління "Укргазбанку", одного з заступників "Укргазбанку" та заступника директора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами цієї держустанови.

Про підозру їм повідомили ще на початку жовтня, однак в спеціальному порядку, бо місцеперебування цих осіб було невідоме. Відтоді підозрювані ігнорували виклики до слідчого, через що їх було оголошено в розшук (https://cutt.ly/aNr0xc5).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада звільнила голову Нацбанку Шевченка, якому САП повідомила про підозру

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • _ Moore
    Ніфіга собі... А попереджали, коли Смолія знімали, і цього корупціонера ставили!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ну вот...дали сдрыснуть...а теперь "в розшук"... схема не меняется...
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Зеленський пропонує Раді призначити головою НБУ директора «Укргазбанку» Кирила Шевченко.

    https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyi-shevchenko/30728930.html
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини