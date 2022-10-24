НАБУ оголосило в розшук ексголову Нацбанку Шевченка

Крім нього, в розшук оголошено ще двох працівників Укргазбанку - заступника голови правління Дениса Чернишова та заступника директора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами Олену Хмеленко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повілдомляє НАБУ на сторінці у фейсбуці.

Як зазначається, НАБУ розшукує трьох посадовців АБ "Укргазбанк", причетних до розкрадання понад 200 млн грн.

Йдеться про ексголову правління "Укргазбанку", одного з заступників "Укргазбанку" та заступника директора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами цієї держустанови.

Про підозру їм повідомили ще на початку жовтня, однак в спеціальному порядку, бо місцеперебування цих осіб було невідоме. Відтоді підозрювані ігнорували виклики до слідчого, через що їх було оголошено в розшук (https://cutt.ly/aNr0xc5).

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