СБУ з 2019-го року прослуховувала президента "Мотор Січі" Богуслаєва та знала про його зв’язки з РФ, - Бутусов

Про зв’язки Богуслаєва з країною-окупантом знали також і багато працівників "Мотор Січі".

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Хто покривав роботу Богуслаєва на Росію усі ці роки? За даними джерел Цензор.Нет, Служба безпеки як мінімум з 2019-го року прослуховувала директора АТ Мотор січ В’ячеслава Богуслаєва, і мала докази його незаконних стосунків з РФ та постачання двигунів для російських бойових гвинтокрилів, що прямо заборонено українським законом. Богуслаєв забезпечував і російську авіацію, і експортні поставки РФ", - йдеться в повідомленні.

За словами Бутусова, про це знали багато співробітників Мотор січі і державних службовців.

"Тому що поставки десятків двигунів Мотор січ здійснювала до посередників у Китай, Латвію, Гонконг, Арабські Емірати. Під час вторгення Богуслаєв домовився про канал поставок через Туреччину, але нарешті СБУ взяло на себе відповідальність затримати зрадника. Багато років Богуслаєв залишався одним із важливих постачальників російського військово-промислового комплексу, і зараз очевидно, що попри заборону співпраці з РФ у 2014-му році Богуслаєв продовжував озброювати гвинтокрили Путіна.

Але затримали його тільки на восьмому місяці повномасштабної війни. Богуслаєв має отримати максимальний термін ув’язнення, і його не можна міняти в РФ, бо інакше він здасть усі наші виробничі можливості, і ворог зможе знищити багато важливих для Украіни об’єктів, а також зрадник допоможе РФ побудувати власне виробництво двигунів", - підсумував журналіст.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що голову правління одного із найбільших запорізьких підприємств "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали силовики і під конвоєм його везуть до Києва.

В СБУ повідомили, що затримали Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ.

Пізніше СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" Богуслаєва з РФ.

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